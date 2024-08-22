В Сочи телебашню подсветят в триколор в честь Дня флага России

В четверг, 22 августа, филиал РТРС «Краснодарский КРТПЦ» запланировал включение архитектурно-художественной подсветки телебашни в Сочи в рамках празднования Дня государственного флага РФ. Подсветка будет активна с 20:30 до 22:30, в течение этого времени башня будет окрашена в цвета российского триколора, сообщает пресс-служба РТРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РТРС Фото: пресс-служба РТРС

На медиафасаде телебашни появится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации» и патриотические узоры, выполненные в традиционных цветах российского флага. Подобные световые шоу пройдут и на телебашнях других городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Самару.

Останкинская телебашня также присоединится к празднованию. Она окрасится в цвета триколора и будет транслировать на медиафасаде праздничный ролик.

Мария Удовик

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