В Сочи телебашню подсветят в триколор в честь Дня флага России
В четверг, 22 августа, филиал РТРС «Краснодарский КРТПЦ» запланировал включение архитектурно-художественной подсветки телебашни в Сочи в рамках празднования Дня государственного флага РФ. Подсветка будет активна с 20:30 до 22:30, в течение этого времени башня будет окрашена в цвета российского триколора, сообщает пресс-служба РТРС.
Фото: пресс-служба РТРС
На медиафасаде телебашни появится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации» и патриотические узоры, выполненные в традиционных цветах российского флага. Подобные световые шоу пройдут и на телебашнях других городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Самару.
Останкинская телебашня также присоединится к празднованию. Она окрасится в цвета триколора и будет транслировать на медиафасаде праздничный ролик.
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