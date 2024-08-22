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Судебные приставы не выпускали нижегородку на Бали для проведения свадьбы

Жительнице Нижнего Новгорода пришлось выплатить по исполнительному листу 500 тыс. руб., чтобы воспользоваться подаренной путевкой и провести свадьбу на Бали. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном управлении ФССП РФ.

По данным управления, несколько лет назад в отношении нижегородки было возбуждено исполнительное производство, по которому она, как виновница ДТП, должна была выплатить пострадавшему 850 тыс. руб. Так как у нее не было возможности погасить долг за один раз, средства удерживались из заработной платы.

Когда девушка получила в подарок путевку, она не смогла выехать за границу, так как остаток долга по исполнительному листу составлял 500 тыс. руб. Ради свадьбы на Бали нижегородка погасила не только основной долг, но и исполнительский сбор в размере 60 тыс. руб. После этого ограничения были сняты.

Андрей Репин

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