Жители Азова пожаловались Бастрыкину на загрязнение воздуха и почвы местным бизнесом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту обращений жителей Азова о нарушениях природоохранного законодательства. Об этом сообщает Информационный центр СК России в Telegram-канале.

Согласно сообщению, азовчане записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что долгое время страдают от едких испарений из-за систематического горения отходов на несанкционированной свалке. Мусорный полигон ранее принадлежал ООО «ТЭК» и расположен вблизи жилых домов. Несмотря на то, что официально свалка была закрыта еще в 2019 году, региональный оператор продолжает его эксплуатировать.

Также жители Азова указали на нарушения со стороны работников АО «Азовводоконал», которые ненадлежащим образом содержат очистные сооружения. В результате сточные воды попадают в почву и загрязняют окружающую среду. Кроме того, на территории Азовского района находится нефтеперевалочный терминал ООО «Донтерминал», из-за работы которого в воздух производятся выбросы химических веществ.

Отмечается, что многочисленные обращения местных жителей, включая пенсионеров и семей с детьми, в компетентные органы не принесли никаких результатов.

Александр Бастрыкин поручил заместителю руководителя ростовского следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Казуков