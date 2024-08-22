Над Ростовской областью минувшей ночью сбито пять беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 августа сбили пять беспилотников, запущенных украинскими военными, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Беспилотники были сбиты в западной части Ростовской области. По словам губернатора, пострадавших и повреждений объектов в результате атаки нет.

Вчера Василий Голубев сообщал о том, что в ночь на 21 августа силы ПВО также сбили ракету на западе Ростовской области. Упавшие обломки вызвали возгорание сухой растительности. Также в Новошахтинске повредились несколько частных домов из-за взрывной волны.

Анастасия Казуков