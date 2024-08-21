На нефтебазе в Пролетарске взорвалась еще одна цистерна с топливом

В Пролетарске Ростовской области на базе нефтепродуктов взорвалась еще одна цистерна с топливом. Об этом сообщает телеграм-канал «Don Mash».

По предварительным данным, в результате этого взрыва пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о площади пожара на 10 тыс. кв. м. В результате пострадали 42 пожарных, 15 из них госпитализированы.

Напомним, пожар на территории промышленных складов в Пролетарске начался утром в результата утром 18 августа после падения обломков БПЛА. В городе введен режим ЧС.

Ева Китаева