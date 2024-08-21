ФСИН отрицает информацию о привилегированных условиях для участника банды Цапков

ФСИН опровергает информацию о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и при этом содержался в привилегированных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Условия содержания осужденного в СИЗО-1 соответствовали требованиям законодательства, в его камере не было запрещенных предметов и продуктов питания.

О привилегированных условиях содержания Вячеслава Цеповяза сообщал Telegram-канал Shot. Он рассказал о плазменном телевизоре в камере, красной икре на обед и посещениях бани чаще, чем предписывает официальный тюремный распорядок.

Ева Китаева