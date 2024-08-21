Из-за жары на участке Джубга — Магри объявили штормовое предупреждение

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за экстремально высокой температуры воздуха. В том числе синоптики прогнозируют сильную жару на участке Джубга — Магри, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На Черноморском побережье температура воздуха во второй половине дня 22 августа достигнет 37 градусов тепла. Ожидается, что в среднем по краю этот показатель будет немного ниже — 35 градусов тепла.

В связи со штормовым предупреждением МЧС рекомендует правильно одеваться и не забывать надевать головной убор. Также ведомство призывает снизить активность и больше времени проводить в тени.

Нурий Бзасежев

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