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Ростовский частный лицей вошел в топ-10 школ России

Ростовский частный лицей классического элитарного образования (Лицей КЭО) занял восьмое место в топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников, набрав 766 из 1 тыс. возможных баллов. Рейтинг составлен агентством RAEX в 2024 году на основе данных о зачислении школьников в ведущие вузы страны.

В тройку лидеров рейтинга вошли Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область, 1 тыс. баллов), Специализированный учебно-научный центр МГУ (Москва, 974 балла), а также Лицей «Вторая школа» (Москва, 927 баллов).

Анастасия Казуков

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