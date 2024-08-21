Бастрыкину доложат о проверке по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Ростове

Главе СКР представят доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей аварийного дома на ул. Станиславского, 103 в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Жителям аварийного дома в центре Ростова местные органы власти предлагают переселиться в маневренный фонд на окраине города. При этом положенные денежные компенсации за квартиры собственникам не выплачивают.

Сейчас сотрудники областного управления СКР проводят доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ева Китаева