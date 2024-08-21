Бастрыкину доложат о проверке по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Ростове
Главе СКР представят доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей аварийного дома на ул. Станиславского, 103 в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.
Жителям аварийного дома в центре Ростова местные органы власти предлагают переселиться в маневренный фонд на окраине города. При этом положенные денежные компенсации за квартиры собственникам не выплачивают.
Сейчас сотрудники областного управления СКР проводят доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).