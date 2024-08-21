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Две донские компании получат гранты на 14 млн рублей на реализацию высокотехнологичных проектов

Благодаря победе в конкурсах «Бизнес-Старт» и «Старт-Искусственный интеллект-2» Фонда содействия инновациям две компании из Ростовской области получат гранты на общую сумму 14 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Донская компания ООО «ДАТАФЛОУ» победила в конкурсе «Старт-Искусственный интеллект-2» с проектом «Разработка системы персонализации маркетинга DataFlow». По словам генерального директора компании Екатерины Власенко, благодаря новым методам с применением ИИ проект поможет автоматизировать анализ аудитории. Организация получит грант в размере 8 млн руб. на дальнейшее развитие своего проекта.

Другая донская компания ООО «ГРЕМИОН ПЛЮС» стала победителем в конкурсе «Бизнес-Старт». Грант в размере 6 млн руб. компания направит на масштабирование серийного производства базовых станций RTK для вычисления и передачи корректирующего сигнала на автопилотируемую сельскохозяйственную технику в регионах без покрытия сигнала GSM.

По словам замминистра экономического развития Ростовской области Романа Шеховцова, с начала 2024 года уже 102 инновационных проекта региона стали победителями конкурсов Фонда содействия инновациям и получили гранты на общую сумму на 114 млн руб.

Ева Китаева

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