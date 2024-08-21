ХК «Сочи» не будет предлагать полноценный контракт молодому защитнику

ХК «Сочи» принял решение не заключать полный контракт с 23-летним защитником, несмотря на его участие в предсезонной подготовке и контрольных матчах с петербургским СКА. Об этом сообщил хоккейный клуб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ХК «Сочи» Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

В пятницу, 5 июля, хоккейный клуб «Сочи» подписал пробный контракт с 23-летним защитником Вадимом Антипиным, предоставив ему шанс проявить себя в ходе предсезонной подготовки. Игрок прошел несколько тренировочных сборов и сыграл в товарищеском матче против команды СКА из Санкт-Петербурга. Однако клуб принял решение не заключать с хоккеистом полноценный контракт.

В рамках продолжающейся подготовки к новому сезону КХЛ 20 августа сочинская команда провела два товарищеских матча с армейцами, которые находились на курорте для проведения тренировок. Ожидается, что обе команды примут участие в предсезонном турнире имени Николая Пучкова, который стартует 22 августа.

Мария Удовик

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