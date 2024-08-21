В Сочи прогнозируют теплую и засушливую осень

В Сочи ожидается сохранение теплой погоды до середины октября. Такие прогнозы дает сервис «Яндекс Погода».

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Ожидается, что на курорте сентябрь будет на один градус теплее средних многолетних показателей, со средней температурой +21,4°C. Первые два месяца осени пройдут в условиях засухи — объемы осадков уменьшатся в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Согласно прогнозу синоптиков, ситуация изменится только в ноябре. После засушливой погоды количество осадков увеличится в 2,5 раза. По итогам ноября Сочи станет самым дождливым городом в России, с ожидаемыми 408 мм осадков, что почти вдвое больше показателя Владивостока, который займет второе место с 210 мм.

Кроме того, теплая осень ожидается на большей части России. Глобальные климатические изменения приведут к повышению средней температуры воздуха на всей территории страны, включая такие города, как Краснодар, Махачкала, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Саратов.

Нурий Бзасежев

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