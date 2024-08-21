В Адлерском районе выявили проблемы с уборкой улиц

В Адлерском районе Сочи была проведена инспекция санитарного состояния ряда улиц, в ходе которой выявили значительные недостатки в содержании прилегающих территорий многоквартирных домов. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В мониторинговую группу вошли руководители структурных подразделений районной администрации совместно с представителями подрядной организации. Контроль проводили по адресам: ул. Куйбышева, Садовая, Свердлова, Жемчужная, Молокова и Калинина.

По итогам проверки был сформирован перечень первоочередных работ, включающий уничтожение сорной растительности и спил сухих деревьев. Владельцам учреждений и организаций напомнили о необходимости ежедневной уборки прилегающих участков.

По итогам инспекции все выявленные проблемы взяты на контроль администрацией района.

Нурий Бзасежев

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