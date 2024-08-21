В Адлерском районе выявили проблемы с уборкой улиц
В Адлерском районе Сочи была проведена инспекция санитарного состояния ряда улиц, в ходе которой выявили значительные недостатки в содержании прилегающих территорий многоквартирных домов. Об этом сообщает городской МЦУ.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В мониторинговую группу вошли руководители структурных подразделений районной администрации совместно с представителями подрядной организации. Контроль проводили по адресам: ул. Куйбышева, Садовая, Свердлова, Жемчужная, Молокова и Калинина.
По итогам проверки был сформирован перечень первоочередных работ, включающий уничтожение сорной растительности и спил сухих деревьев. Владельцам учреждений и организаций напомнили о необходимости ежедневной уборки прилегающих участков.
По итогам инспекции все выявленные проблемы взяты на контроль администрацией района.
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