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Православные священники провели молебен на пожаре в Пролетарске

Два священника Русской православной церкви (РПЦ) провели молебен неподалеку от нефтебазы в Пролетарске Ростовской области, где с ночи 18 августа не удается потушить пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале Волгодонской епархии.

Фото: t.me / volgodon_eparhia

Фото: t.me / volgodon_eparhia

Согласно сообщению, молебен провели протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы «по благославлению» Антония – главы Волгодонской епархии.

Уточняется, что священники также помолились о здравии пожарных, которые пострадали при пожаре на нефтебазе.

Как сообщал ТАСС, число пострадавших пожарных увеличилось до 42. Из них 15 человек госпитализированы, еще 27 находятся на амбулаторном лечении. В тушении участвуют более 500 спасателей МЧС.

Анастасия Казуков

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