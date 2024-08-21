Православные священники провели молебен на пожаре в Пролетарске
Два священника Русской православной церкви (РПЦ) провели молебен неподалеку от нефтебазы в Пролетарске Ростовской области, где с ночи 18 августа не удается потушить пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале Волгодонской епархии.
Фото: t.me / volgodon_eparhia
Согласно сообщению, молебен провели протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы «по благославлению» Антония – главы Волгодонской епархии.
Уточняется, что священники также помолились о здравии пожарных, которые пострадали при пожаре на нефтебазе.
Как сообщал ТАСС, число пострадавших пожарных увеличилось до 42. Из них 15 человек госпитализированы, еще 27 находятся на амбулаторном лечении. В тушении участвуют более 500 спасателей МЧС.