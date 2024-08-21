Мэр Сочи поручил начать подготовку к реализации новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному Собранию о разработке пяти новых национальных проектов. Глава города Андрей Прошунин поручил вплотную заняться подготовкой к их реализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин

Одним из приоритетных направлений станет проект «Кадры», который поможет привлечь квалифицированных специалистов в социальную и санаторно-курортную сферы города. По словам господина Прошунина, это должно способствовать ускорению экономического роста и улучшению качества жизни как жителей, так и гостей курорта. Президентские инициативы нацелены на создание благоприятных условий для всех.

Сейчас в Сочи реализуют 12 национальных и 40 региональных проектов. В 2024 году на развитие социальных объектов, образования и культуры из федерального и регионального бюджетов выделили около 3,8 млрд руб. На 100% выполнили нацпроекты «Культура» и «Безопасные качественные дороги», завершили строительство детского сада на Бытхе и жилого дома для переселения в Лазаревском районе. В школах города активно ведут работы в преддверии нового учебного года.

Мария Удовик

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