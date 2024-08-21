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Прокуратура проверяет ДТП с гибелью двоих детей и матерью-водителем

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после ДТП, которое произошло в Тацинском районе 21 августа в пять часов утра, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным управления Госавтоинспекции по региону, авария произошла на 269-ом км трассы Р260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск». Водитель «Сузуки» не справилась с управлением и допустила съезд на обочину дороги, в результате машина врезалась в фонарный столб. В ДТП погибло двое несовершеннолетних пассажиров – мальчик 2012 года рождения и девочка 2014 года рождения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования дела взят на контроль донской прокуратурой.

Анастасия Казуков

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