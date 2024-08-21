В Кавказском заповеднике проверили наличие вредителей на исчезающем растении

В Кавказском заповеднике провели проверку состояния самшита в окрестностях Гузерипля. В этом году исчезающий вид растения полностью здоров. Это видно по насыщенному темно-зеленому цвету и блестящим крупным листьям, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

По словам научных сотрудников, обследовавших участок, на растениях нет признаков повреждений или следов вредителей. Специалисты также отметили, что самшит начал активно плодоносить.

Эта популяция самшита оказалась территориально изолированной, что помогло ей избежать нашествия огневки. Все 23 куста самшита и около двух сотен молодых растений сохранились в отличном состоянии. Также ученые отметили высокий уровень выживаемости всходов в условиях естественного отбора.

Мария Удовик

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