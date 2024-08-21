Вокзалы Адлера и Сочи увеличили пассажиропоток на 11%

За первые семь месяцев 2024 года вокзалы Северо-Кавказской железной дороги отправили 25,8 млн пассажиров, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальная нагрузка пришлась на курортные зоны Черноморского побережья, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Лидирующую позицию в рейтинге занял вокзал Адлера, откуда отправилось 4,4 млн человек. На втором месте — вокзал Сочи с показателем более 2,8 млн пассажиров. Замыкает тройку Ростов-Главный, обслуживший свыше 2,7 млн пассажиров.

Кроме того, в топ-5 высокие результаты показали вокзалы Краснодар-1 (2,5 млн человек), Анапа (1,3 млн), Туапсе (924 тыс.), Лазаревская (902 тыс.) и Новороссийск (842 тыс.). В числе лидеров по пассажиропотоку также оказались Кисловодск (839 тыс.), Пятигорск (813 тыс.) и Ессентуки (781 тыс.).

Среди менее крупных станций отметились Олимпийский парк (636 тыс. пассажиров), Минеральные Воды (583 тыс.), Хоста (428 тыс.), Аэропорт Сочи (419 тыс.), Лоо (395 тыс.) и Роза Хутор (344 тыс.).

Нурий Бзасежев

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