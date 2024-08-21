Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочи занял первое место по популярности бронирования жилья осенью

Сочи занял лидирующую позицию среди популярных направлений для бронирования жилья летом 2024 года, привлекая 25% всех осенних бронирований в России. Второе и третье места заняли Анапа и Санкт-Петербург с долями в 9 и 6% соответственно, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Средняя стоимость проживания в Сочи составила 4 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности отдыха в восемь ночей. В Анапе цена за ночь составила 3,5 тыс. руб. при аналогичной продолжительности пребывания. В топ-10 также попала Кабардинка, где средняя стоимость ночи составляет 4 тыс. руб., а продолжительность — семь ночей.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха в «бархатный сезон». Доля проданных туров на август и начало сентября составила 6,5% от общего числа.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...