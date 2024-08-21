Сочи занял первое место по популярности бронирования жилья осенью

Сочи занял лидирующую позицию среди популярных направлений для бронирования жилья летом 2024 года, привлекая 25% всех осенних бронирований в России. Второе и третье места заняли Анапа и Санкт-Петербург с долями в 9 и 6% соответственно, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Средняя стоимость проживания в Сочи составила 4 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности отдыха в восемь ночей. В Анапе цена за ночь составила 3,5 тыс. руб. при аналогичной продолжительности пребывания. В топ-10 также попала Кабардинка, где средняя стоимость ночи составляет 4 тыс. руб., а продолжительность — семь ночей.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха в «бархатный сезон». Доля проданных туров на август и начало сентября составила 6,5% от общего числа.

Мария Удовик

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