В сочинских приютах для животных выявили многочисленные нарушения

Нарушения в работе муниципального и частных приютов для животных обнаружили в Сочи. По результатам проверки возбудили восемь дел, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края провела проверку условий содержания животных в одном муниципальном и восьми частных приютах Сочи. Специалистам удалось выяснить, что помещения не соответствуют установленным нормам, учет поступивших животных и ведение необходимой ветеринарной документации отсутствуют.

По итогам проверки прокуратура внесла семь представлений об устранении выявленных нарушений, которые сейчас находятся на рассмотрении. В отношении восьми владельцев приютов возбудили административные дела по ч. 1 ст. 8.54 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства при обращении с животными).

Мария Удовик

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