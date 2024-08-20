В пермском детском саду зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В Перми в детском саду «Планета “Здорово”» выявили случаи заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС



По информации ведомства, сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: обследование и анализ воды и пищевых продуктов. «За контактными лицами организовано медицинское наблюдение», - уточнили в управлении.

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале глава города Перми Эдуард Соснин, ситуация находится под его личным контролем. По словам господина Соснина, на данный момент зафиксировано три случая заболевания. «Сейчас ждем заключения от врачей, чтобы принять дальнейшие решения», - подчеркнул мэр.

Детский сад «Планета “Здорово”» находится в Мотовилихинском районе. Центр расположен в трех корпусах по улице Целинной и Евгения Пермяка.