В Прикамье стартовал конкурс профмастерства среди нефтяников

Полазненский промысел в Пермском крае стал площадкой проведения общекорпоративного Конкурса профессионального мастерства Компании «ЛУКОЙЛ» в сегменте добычи нефти и газа. За звание лучших будут бороться 41 нефтяник из 12 регионов страны, а также из Узбекистана. Конкурс проводится по семи номинациям – ведущим рабочим профессиям сегмента. Ключевое условие участия – победа в профессиональных соревнованиях на своих предприятиях.

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В течение двух дней конкурсантам предстоит подтвердить свои теоретические знания и практические навыки. Среди критериев оценки – соблюдение технологии и безопасности, рациональность труда. Решающим фактором станет умение участников четко и своевременно выполнять конкретные производственные задачи с учетом технических требований.

Проходить конкурсные испытания нефтедобытчики будут на одном из старейших промыслов региона. 75 лет назад Полазненское месторождение было введено в разработку, и практически с этого момента стало уникальным полигоном по применению передовых технологий. В 1950-е годы, после строительства Камской ГЭС, из сухопутного промысла здесь построили «морской» – с искусственными островами, откуда ведется добыча. А сегодня на Полазненском месторождении испытывают цифровое оборудование для обработки и передачи телеметрических сигналов.

XI Конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» проводится по специальностям: оператор добычи нефти и газа, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, оператор товарный, машинист компрессорных установок и машинист технологических насосов, электрогазосварщик и звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования. Одновременно с этим в Астрахани проходит конкурс среди спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований, в Волгограде – среди работников нефтеперерабатывающих предприятий, в Уфе соревнуются сотрудники сбытовой сети.

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"