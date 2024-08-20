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В Пермском округе будут судить поджигателя домов

Прокуратура Пермского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, поджегшего несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, в сентябре 2023 года, находясь в поселке Мулянка, злоумышленник с помощью бутылки с бензином поджог соседские жилые дома, два из которых были полностью уничтожены огнем. Возгорание еще одного дома удалось потушить.

В результате преступных действий обвиняемого трем жителям поселка причинен материальный ущерб в сумме более 6 млн руб. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.

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