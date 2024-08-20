Мопедист сбил сочинца на нерегулируемом переходе

В понедельник вечером, 19 августа, на улице 20-й Горно-Стрелковой Дивизии в Хостинском районе Сочи произошло ДТП с участием мопеда и пешехода. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Кубани.

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Водитель мопеда не уступил дорогу 43-летнему мужчине, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 24-летний водитель мопеда допустил наезд на пешехода.

Пострадавший получил травмы различной степени тяжесть. Местного жителя госпитализировали. О состоянии водителя мопеда пока не сообщается.

Мария Удовик

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