После реконструкции в Пушкинской бане появятся хамам и зона общепита

Мэрия Перми приняла соглашение о реализации реконструкции Пушкинской бани в формате МЧП. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте администрации постановление главы города Перми.

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В документе указано, что инвестор проекта должен обустроить, кроме душевых и купелей на 180 человек, хамам, бассейн, кухню и зону общепита. Также, согласно постановлению, инвестор обязан сохранить сниженные цены для льготной категории граждан. Реконструкцией комплекса может заняться екатеринбургская компания ООО «Прерогатива».

Напомним, в начале июля непубличная компания из Екатеринбурга «Прерогатива» предложила городским властям заняться реконструкцией известной в Перми Пушкинской бани. Организация готова вложить в реконструкцию 307 млн руб., а после завершения работ — управлять парильней и обслуживать ее. Проект предполагалось реализовать с помощью механизма муниципально-частного партнерства. Неделю назад администрация города опубликовала на своем сайте проект постановления об МЧП по реконструкции, эксплуатации и техобслуживанию здания Пушкинской бани. Позже мэрия Перми сообщила, что предложений о реализации проекта от иных компаний в администрацию не поступало.