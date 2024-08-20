Определены победители экстремального забега «Родео 59»

В Прикамье прошли очередные ежегодные гонки по пересеченной местности «Родео 59». В экстремальном состязании, прошедшем 17 августа в Пермском районе, приняли участие почти 1 тыс. человек.

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Уникальный маршрут «Родео 59» пролегал по живописным местам через брод реки Мулянки, поля и болотистые места. Участники забега преодолевали естественные преграды и специально установленные заборы и вырытые и заполненные водой рвы. Протяженность маршрутов составляла 3, 5 и 7 км, на пути участников находилось до 35 различных препятствий.

С напутственным словом перед участниками забега выступила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Победителями забега в категории «Профи» среди женщин стали Дарья Юдинкова из Челябинска (время – 32 мин. 28 сек.), Дарья Щекланова (37.22) и Галина Недоводеева (37.41) из Екатеринбурга.

Среди мужчин в тройку победителей вошли Владимир Отинов из Кудымкара (28 мин. 18 сек.), Виктор Тарантин из Перми (28.41) и Эдгар Осипян из Лысьвы (28.55).

Информационным партнером забега выступила газета «Коммерсантъ-Прикамье».

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