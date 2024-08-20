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обновлено 13:45

На восстановление двух памятников архитектуры в Перми выделят более 268 млн рублей

В бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов могут выделить средства на сохранение двух объектов культурного наследия в Перми. Речь идет о зданиях хореографического училища и бывшем клубе УВД Перми. Суммарный размер средств на эти цели составляет 268,81 млн руб., следует из пояснительной записки к законопроекту об изменениях в закон «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», внесенному в региональное заксобрание губернатором Дмитрием Махониным.

Пермское хореографическое училище.

Пермское хореографическое училище.

Фото: страница Пермского хореографического училища в соцсети

Пермское хореографическое училище.

Фото: страница Пермского хореографического училища в соцсети

Так, в 2025 году предлагается увеличить расходы бюджета и выделить краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия на 54,81 млн руб. на сохранение памятника архитектуры на ул. Петропавловской, 18. Там располагается хореографическое училище, а само здание – объект культурного наследия «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н. В. Меновщиков и Н. В. Павлова».

Для ремонта и приспособления внутренних помещений и инженерных сетей другого исторического здания «Благородное Собрание» в Перми на ул. Сибирской, 20 в 2025 году выделят 128 млн руб. В 2026 году на восстановление этого памятника архитектуры запланируют еще 86 млн руб.

Напомним, что восстановление здания хореографического училища («Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н. В. Меновщиков и Н. В. Павлова») уже началось. Работы стоимостью 91,9 млн руб. требуется завершить к 15 ноября 2025 года. Весной прошлого года в Перми завершили реставрацию наружного облика Благородного собрания. В нем собирались разместить многофункциональное пространство, которое станет новой точкой притяжения жителей. По последним данным, писало недавно ИА «Текст», внутреннее пространство Благородного Собрания теперь также ждет реконструкция.

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