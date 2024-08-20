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Экс-депутат заксобрания и ветеран СВО возглавил школу №87

Бывший депутат заксобрания Александр Григоренко, принимавший участие в СВО, сегодня вступил в должность директора школы №87 в Кировском районе Перми. Об этом сообщает «Звезда».

Александр Григоренко (слева).

Александр Григоренко (слева).

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Александр Григоренко (слева).

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Александр Григоренко был депутатом заксобрания от ЛДПР с 2016 по 2021 год. С апреля 2022 года экс-депутат участвовал в боевых действиях в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. В июне 2023 года Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной и потерял кисть левой руки.

В июне 2024 года он был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени и медалью «За отвагу». В августе был избран председателем правления пермского «Комитета по поддержке ветеранов СВО».

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