Профильный комитет заксобрания согласовал перераспределение градостроительных полномочий

Инфраструктурный комитет краевого заксобрания одобрил законопроект о перераспределении градостроительных и дорожных полномочий между муниципалитетами и регионом. О проекте на сегодняшнем заседании комитета рассказал министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. Документ предполагает передачу на уровень региона полномочия по проектированию и строительству соцобъектов стоимостью свыше 50 млн руб., гидротехнических сооружений. Из ведения муниципалитетов планируется перевести проектирование, строительство и реконструкцию дорог в округах стоимостью более 450 млн руб., в реализации которых участвует федеральный бюджет (в границах Перми – стоимостью более 1 млрд руб.).

По словам Артема Габдрахманова, в Пермском крае строится и вводится много объектов, в том числе социальных. При этом в 47% муниципальных образований нет подразделений, выполняющих функции специализированных заказчиков, что по Градкодексу РФ необходимо для возведения различных объектов. «Нет даже юридического лица, которое могло бы выступать техзаказчиком и осуществлять строительный контроль», - заметил господин Габдрахманов.

При этом в последние годы в некоторых случаях региональное управление капстроительства занимается строительным контролем и техническим надзором по объектам социнфраструктуры, которые возводятся в муниципалитетах. В основном это детские сады и школы. В минстрое заметили, что на территориях не хватает профильных специалистов по контролю за стройками, что приводит к проблемам. «Нет практики проведения предпроектных работ, которые бы позволили на дальнейшем этапе строительства исключить ошибки. При сборе исходных данных нет оперативной взаимосвязи с организациями, осуществляющими поставку ресурсов на земельный участок. В силу отсутствия специализированного ПО проектные работы зачастую не контролируются, не проверяется содержание проектной документации. Фиксируются некорректно оформленные документы, что приводит к затягиванию сроков закупочных процедур и затягиванию сроков ввода в эксплуатацию», - рассказал докладчик. В результате возведение и ввод в эксплуатацию объектов затягивается. Перевод вышеуказанных полномочий позволит решить возникающие проблемы, считают в минстрое.

Члены инфраструктурного комитета одобрили законопроект, теперь его рассмотрят на ближайшем заседании в августе.

Напомним, о планах перераспределения полномочий в сфере градостроительства и возведения дорог стало известно на минувшей неделе. До этого в 2021 году администрация Перми передала полномочия в области градостроительной деятельности краевому правительству.