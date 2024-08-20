В Перми откроется вторая харчевня «Длинный нос»
В Перми откроется вторая харчевня «Длинный нос», об этом сообщили представители ресторана на официальной странице кафе «ВКонтакте». Первой на это обратила внимание газета «Текст».
Фото: страница харчевни «Длинный нос» в соцсети
Новое заведение разместится в помещении на ул. Екатерининской, 34, где раньше работал ресторан «Никала Пиросмани». «”Длинный нос” на Крисанова обрел новый дом» — цитирует «Текст» сообщение авторов проекта. По информации издания, на площадке в данный момент идет ремонт, планируется обновление интерьера.
Напомним, 8 мая кафе «Длинный нос» прекратило работу в здании «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б, из-за разногласий с арендодателем. Ранее «пирамида» находилась в частной собственности, а с 2020 года перешла в муниципальную.
Еще одно кафе «Длинный нос» продолжает работу на Комсомольском проспекте, 87. Заведение специализируется на европейской кухне.