В Перми откроется вторая харчевня «Длинный нос», об этом сообщили представители ресторана на официальной странице кафе «ВКонтакте». Первой на это обратила внимание газета «Текст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница харчевни «Длинный нос» в соцсети Фото: страница харчевни «Длинный нос» в соцсети

Новое заведение разместится в помещении на ул. Екатерининской, 34, где раньше работал ресторан «Никала Пиросмани». «”Длинный нос” на Крисанова обрел новый дом» — цитирует «Текст» сообщение авторов проекта. По информации издания, на площадке в данный момент идет ремонт, планируется обновление интерьера.

Напомним, 8 мая кафе «Длинный нос» прекратило работу в здании «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б, из-за разногласий с арендодателем. Ранее «пирамида» находилась в частной собственности, а с 2020 года перешла в муниципальную.

Еще одно кафе «Длинный нос» продолжает работу на Комсомольском проспекте, 87. Заведение специализируется на европейской кухне.