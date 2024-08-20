За неделю в Сириусе выявили 275 нарушений ПДД
На ФТ «Сириус» правоохранительные органы за прошедшую неделю зафиксировали 275 нарушений ПДД, включая случаи опасного вождения и эвакуации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Сириуса.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Во время проверки на прошлой неделе особое внимание уделили нарушениям, связанным с неправильной парковкой: 105 постановлений внесли за парковку под запрещающими знаками, 19 — за стоянку на пешеходных переходах. В результате отсутствия владельцев транспортных средств 116 автомобилей эвакуировали.
Также удалось выявить 19 случаев нарушения дорожной разметки при повороте налево или развороте. Сотрудники ГАИ зафиксировали случаи грубого нарушения — три водителя не имели права на управление транспортными средствами, а четверо управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медицинского освидетельствования.
Ранее сообщалось, что в Сочи со следующего года начнут действовать новые тарифы на эвакуацию авто. С 2024 года за нее предстоит отдать 3,7 тыс. руб. Также увеличится тариф на погрузку транспортных средств до 1,2 тыс. руб. Цена за хранение автомобилей на специализированных стоянках также возрастет и составит 101,89 руб. за час.
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