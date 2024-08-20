Кукольный театр нашел поставщика премиального китайского кроссовера

Победителем аукциона на поставку автомобиля EXEED LX FWD для нужд МАУК «Пермский театр кукол» признано ООО «Автотендер». При максимальной цене контракта в 3,4 млн руб. компания готова продать кукольному театру премиальную китайскую иномарку за 3,404 тыс. руб. Второй участник торгов, ИП Дружинин, указал цену в 3,422 тыс. руб.

В конце февраля 2024 года кукольный театр уже пытался купить китайскую иномарку премиум-класса. После того как об объявленном аукционе написали СМИ, закупка была отменена. Представители театра заявили, что кроссовер необходим им для перевозки декораций и торги будут объявлены заново.