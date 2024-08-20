В Прикамье поставлены на учет первые российские автомобили XCite

В июле в Пермском крае впервые прошли регистрацию автомобили российского производства под новым брендом XCite. Согласно данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra, в минувшем месяце на учет были поставлены 24 новые машины этой марки. Доля XCite на региональном авторынке составила 0,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автомобили XСite собирают на бывшем заводе Nissan — ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Японский автопроизводитель ушел из России в 2022 году. В начале 2024 года «Ъ» стало известно о производстве машин под новым брендом. Название марки происходит от английского глагола excite («волновать», «будоражить»). Эмблема выполнена в виде латинской буквы «Икс», размещенной в овале, и восходит к устойчивому английскому выражению «x-over», отражающему внедорожный характер модельного ряда бренда. Уточнялось, что машины будут продаваться в дилерских центрах Lada.

Продажи XСite в РФ начались в мае, рекомендованная розничная цена транспортных средств начинается от 2,5 млн руб., говорилось в майском сообщении автозавода. К покупке предлагается кроссовер X-Cross 7. Как указано на официальном сайте XСite, в Прикамье XСite продают «Дав-Авто», «Форвард-Авто», «Иксайт Эксперт Авто», «Брайт-парк», «XСite Сатурн-Р-Авто».