Республиканский бюджет Чувашии по доходам увеличился на 10,6%

По состоянию на 1 августа 2024 года республиканский бюджет Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 62,9 млрд руб., что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики.

Из этой суммы собственные доходы составили 38,18 млрд руб., а общая сумма налоговых доходов в бюджет достигла 35 млрд руб., что на 18,3% выше, чем в прошлом году.

Выше уровня аналогичного периода зафиксированы поступления по ряду налогов: налог на прибыль организаций увеличился на 11,5%, налог на доходы физических лиц — на 30,3%, транспортный налог — на 30,7%, налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения, — на 39,4%, а налог на профессиональный доход возрос в 1,7 раза. Неналоговые доходы также показали рост в 1,8 раза.

Расходы республиканского бюджета за январь-июль текущего года составили 50,47 млрд руб., что соответствует 104,5% от запланированных, с профицитом в 12,47 миллиарда рублей. Также по состоянию на 1 августа государственный долг Чувашской Республики составил 16,1 млрд руб.

Влас Северин

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