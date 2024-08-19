Среднемесячная зарплата в Чувашии выросла на 20,2%

В июле 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата в Чувашии выросла на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики.

Оценочный темп роста реальной заработной платы в республике также поднялся на 11%.

Уровень официальной безработицы в республике упал и составил 0,4% от численности рабочей силы, что ниже показателя 0,6% в июле 2022 года. По состоянию на 1 августа численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составила 2188 человек, что на 59,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3704 человека).

Работодатели заявили потребность в 10814 работниках, что составляет 67,1% от аналогичного показателя 2022 года (16115 человек). За полгода количество людей, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличилось на 29% и составило 214,3 тыс. человек. По состоянию на 1 июля были введены первые номера по 6 проектам глэмпинга.

На текущий момент в республике активно функционирует 112,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Число самозанятых выросло на 44% и достигло 66,7 тыс. человек.

За семь месяцев было заключено поручительств на сумму более 1 млрд руб., также привлечено финансирование на сумму почти 2,7 млрд руб. и выдано микрозаймов на сумму почти 1 млрд рублей.

Влас Северин

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