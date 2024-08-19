Чувашия заняла первое место в ПФО по индексу промышленного производства

Чувашская Республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства за январь-июль 2024 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики.

Индекс промышленного производства вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Индекс обрабатывающих производств же увеличился на 25%.

Мебельная промышленность отметилась ростом производства в 2,9 раза, производство компьютеров и электронных изделий — в 2,3 раза, а готовых металлических изделий — в 2,1 раза. Индекс роста металлургии составил 1,3 раза.

Индекс производства сельского хозяйства составил 103,9%, что также выводит республику на второе место в ПФО. В сфере строительства объем работ с января по июль составил 31,3 млрд руб., что составило 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в республике ожидается ввод 450,2 тыс. кв. метров жилья, что составляет 95,7% от планируемого показателя.

Оборот розничной торговли увеличился также на 11,4%, а объем платных услуг населению составил на 4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Влас Северин

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