В Татарстане возбудили уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых

В Татарстане по результатам проверки, проведенной Лениногорской городской прокуратурой, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Юсми» осуществляло незаконную добычу щебня на месторождении в Лениногорском районе, а ее объем составил свыше 89 тыс. куб. м.

Ущерб оценивается более чем в 40 млн руб. В связи с этой ситуацией прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия решения об уголовном преследовании.

В результате рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность) и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Согласно данным сервиса Rusprofile основным видом деятельности ООО «Юсми» является добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, а выручка компании за 2023 год составила 156 млн руб.

Влас Северин

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