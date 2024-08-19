В Прикамье могут дополнительно выделить 2 млрд рублей на нужды здравоохранения

Сегодня, 19 августа, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание Пермского края поправки в региональный бюджет на 2024 и 2025-2026 годы. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, значимая часть поправок касается системы здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Пермского края



По данным пресс-службы, в 2024 году выделят 2,8 млрд руб. на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы (воспитателям детских садов, учителям и преподавателям колледжей). Кроме этого, на ближайшую «трехлетку» планируется дополнительно выделить 2 млрд руб. на закупку лекарственных препаратов, увеличение числа исследований и лучевой терапии, выплаты молодым врачам и другие нужды здравоохранения.

Часть поправок касается и развития региональной системы образования, на нее планируются допрасходы в размере 550 млн руб. «Законопроектом предлагается выделить средства на закупку оборудования для новых школ», - сообщили в ведомстве.

Дополнительные средства выделят и на софинансирование федерального проекта «Приоритет 2030» и развитие инженерной школы при Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Также может увеличиться размер резервного фонда для оказания поддержки участников СВО и членов их семей на 2,5 млрд руб.

Проект поправок будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания в сентябре.