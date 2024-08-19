99,4% образовательных учреждений Чувашии оснащены системами видеонаблюдения

99,4% образовательных учреждений Чувашской Республики оснащены системами видеонаблюдения. Об этом стало известно в ходе заседания антитеррористической комиссии, проведенном под руководством главы республики Олега Николаева и начальника управления ФСБ по Чувашии Альберта Савинцева.

Сейчас в республике действует 812 образовательных организаций, все они полностью оборудованы системами экстренного оповещения и эвакуации, средствами пожаротушения, кнопками тревожной сигнализации.

Физическая охрана учебных заведений осуществляется штатными сотрудниками, подразделениями Росгвардии и частными охранными компаниями.

Также глава Чувашской Республики выразил недовольство тем, как муниципалитеты используют имеющиеся возможности для повышения антитеррористической и противопожарной защищенности.

В преддверии нового учебного года проводятся проверки объектов на предмет их защищенности, инструкции по действиям в случае угроз и организуются мероприятия по контролю доступа на территории образовательных учреждений.

Влас Северин

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