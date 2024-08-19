Smartavia предупредила о задержках рейсов из-за инцидента с самолетом в Сочи
В аэропорту Сочи самолет авиакомпании Smartavia при посадке задел хвостовой частью взлетную полосу. Инцидент произошел 18 августа, однако известно об этом стало только сегодня, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
Из-за происшествия ожидаются задержки некоторых рейсов авиакомпании. По данным ТАСС, изменения в расписании вызваны необходимостью устранения последствий инцидента.
Как сообщает Telegram-канала Baza, причиной столкновения стала ошибка пилотов. Сейчас самолет отстранили от полетов, специалисты проводят оценку повреждений.
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