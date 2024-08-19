Smartavia предупредила о задержках рейсов из-за инцидента с самолетом в Сочи

В аэропорту Сочи самолет авиакомпании Smartavia при посадке задел хвостовой частью взлетную полосу. Инцидент произошел 18 августа, однако известно об этом стало только сегодня, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Из-за происшествия ожидаются задержки некоторых рейсов авиакомпании. По данным ТАСС, изменения в расписании вызваны необходимостью устранения последствий инцидента.

Как сообщает Telegram-канала Baza, причиной столкновения стала ошибка пилотов. Сейчас самолет отстранили от полетов, специалисты проводят оценку повреждений.

Нурий Бзасежев

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