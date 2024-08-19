Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Smartavia предупредила о задержках рейсов из-за инцидента с самолетом в Сочи

В аэропорту Сочи самолет авиакомпании Smartavia при посадке задел хвостовой частью взлетную полосу. Инцидент произошел 18 августа, однако известно об этом стало только сегодня, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Из-за происшествия ожидаются задержки некоторых рейсов авиакомпании. По данным ТАСС, изменения в расписании вызваны необходимостью устранения последствий инцидента.

Как сообщает Telegram-канала Baza, причиной столкновения стала ошибка пилотов. Сейчас самолет отстранили от полетов, специалисты проводят оценку повреждений.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...