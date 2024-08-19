ТСН «Солнечный город» оштрафовали за препятствование электроснабжению фитнес-центра

Пермское УФАС оштрафовало товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Солнечный город» за препятствование энергоснабжению фитнес-центра на территории одноименного ЖК. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в УФАС с жалобой на ограничение перетока электроэнергии обратился предприниматель, оказывающий услуги фитнес-центра на территории ЖК «Солнечный город». По словам бизнесмена, энергоснабжение прекратилось из-за действий ТСН «Солнечный город», которое управляет одноименным жилым комплексом. Несмотря на наличие договора электроснабжения, заключенного между предпринимателем и энергоснабжающей организацией, ТСН препятствовало подаче электроэнергии, полагая, что потребитель пользуется ресурсом незаконно. Из-за этого фитнес-центр вынужден был работать на автономном источнике электропитания.

В ходе рассмотрения административного дела было установлено, что ТСН «Солнечный город» неправомерно препятствовало перетоку электроэнергии от ресурсоснабжающей организации к потребителю. Кроме того, выяснилось, что организация, управляющая жилым комплексом, незаконно отключила и водоснабжение фитнес-центра, что стало основанием для возбуждения второго административного дела.

Пермское УФАС признало ТСН «Солнечный город» виновным в совершении административных правонарушений в обоих случаях. За незаконное отключение водоснабжения фитнес-центра организации выдано предупреждение. За препятствование электроснабжению потребителя ТСН «Солнечный город» оштрафовано на 100 тыс. руб. Организации также выданы представления об устранении допущенных нарушений.