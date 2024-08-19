Рост солнечной активности фиксируют в Сочи

В Сочи индекс ультрафиолетового излучения поднялся до опасных баллов, по данным Meteonova.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В понедельник, 19 августа, на курорте столбики термометров поднялись до +31°. Во вторник будет жарче. Сочетание высокой температуры и влажности, которая в понедельник достигнет 43%, делает пребывание на улице особенно некомфортным для горожан и туристов.

Помимо высокой температуры воздуха, метеорологи сообщают о высокой активности солнечного излучения — индекс ультрафиолетового излучения достиг отметки в семь единиц. Этот уровень оценивается как опасный, что требует усиленной защиты кожи. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитные средства, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 10 до 16 часов, когда солнце наиболее активно.

Мария Удовик

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