Рост солнечной активности фиксируют в Сочи
В Сочи индекс ультрафиолетового излучения поднялся до опасных баллов, по данным Meteonova.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В понедельник, 19 августа, на курорте столбики термометров поднялись до +31°. Во вторник будет жарче. Сочетание высокой температуры и влажности, которая в понедельник достигнет 43%, делает пребывание на улице особенно некомфортным для горожан и туристов.
Помимо высокой температуры воздуха, метеорологи сообщают о высокой активности солнечного излучения — индекс ультрафиолетового излучения достиг отметки в семь единиц. Этот уровень оценивается как опасный, что требует усиленной защиты кожи. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитные средства, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 10 до 16 часов, когда солнце наиболее активно.
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