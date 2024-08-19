В Пермском крае растут продажи китайского люксового автобренда Hongqi

В июле в Пермском крае было поставлено на учет семь новых автомобилей китайского люксового бренда Hongqi, свидетельствуют данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra. Доля этой марки на региональном авторынке составила 0,3%. Официально продажи машин, которые называют китайским аналогом Rolls Roys, начались в Перми в июле этого года. Для сравнения: в июле 2023 года в Прикамье был поставлен на учет только один автомобиль Hongqi («Хунцы» или «Хончи», в переводе «Красное знамя»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лимузин китайской марки HongQi, фото - Verra Premium Фото: Лимузин китайской марки HongQi, фото - Verra Premium

Официальным дилером Hongqi в Прикамье с июля является многопрофильный холдинг «Сатурн-Р-Авто». Компания также стала дилером еще одного китайского люксового бренда Seres. Шоурумы Hongqi и Seres разместились на шоссе Космонавтов, 399б/1. В холдинге констатируют «очень хороший» старт продаж, называя бренды флагманами в своем сегменте.

В прошлом году владельцем электрического кроссовера Hongqi E-HS9 стал один из пермских бизнесменов, специализирующихся в девелопменте. Также минувшим летом Verra Premium выставляла на продажу в Перми два представительских лимузина Hongqi. Тогда машины поступали в город с помощью «параллельного импорта».