В Перми у кандидата на довыборы в заксобрание нашли иностранные активы

Пермский краевой суд аннулировал регистрацию кандидата в Законодательное собрание Пермского края Анны Ленкевич. Как сообщает портал Ura.ru, кандидат скрыла от избиркома иностранные активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Ленкевич

Фото: страница Анны Ленкевич в соцсети Анна Ленкевич

Фото: страница Анны Ленкевич в соцсети

По данным картотеки суда, 12 августа территориальная избирательная комиссия Чердынского округа обратилась с иском об отмене регистрации госпожи Ленкевич в связи с владениями иностранными финансовыми активами. По данным издания, речь идет о брокерских операциях на онлайн-платформа «Тинькоф Инвестиции».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что от регионального отделения партии «Новые люди» в качестве одного из кандидатов на довыборы была выдвинута индивидуальный предприниматель Анна Ленкевич из Соликамска. Она представляла округ №12.