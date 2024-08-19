В Перми открытие нового боулинга переносится на осень

Боулинг в ТЦ «Колизей Атриум» откроется в два этапа осенью 2024 года. Как сообщил телеграм-канал «Большая Пермь», интерактивная площадка сможет разместить более ста гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Открытие боулинга на 12 дорожек будет происходить поэтапно: сначала в рабочий режим будет введен сам боулинг, затем «Атриум-ивент бар». На территории нового центра появится возможность проведения мероприятий и развлекательных программ. Основной зал сможет вместить от 80 до 100 человек, второй - от 60.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» руководитель боулинга Михаил Беляев, развитием интерактивного пространства будет заниматься несколько компаний, в том числе ООО «Центр». Точные причины переноса открытия боулинга господин Беляев не раскрыл.

Согласно базе Rusprofile, ООО «Центр» было зарегистрировано в январе 2024 года в Перми. Юридический адрес компании совпадает с фактическим местоположением ТЦ «Колизей Атриум» - ул. Ленина, 60. Учредителями организации в равных долях числятся Павел Потупчик и Михаил Беляев. У общества указано 13 видов деятельности, в том числе торговля пищевыми продуктами и напитками, а также деятельность ресторанов и танцплощадок.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что открытие нового боулинга в ТЦ «Колизей Атриум» переносится на август 2024 года. До этого центр предполагалось ввести в рабочий режим в начале лета. Тогда задержку объяснили трудностями с поставкой необходимого оборудования. Отметим, на данный момент в Перми действует только один боулинг-центр в Закамске.