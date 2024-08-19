Студия Pilates RCC получила статус официального представителя международной школы BASI Pilates

Екатеринбург стал третьим городом в России, где официально представлена международная методика тренировок и преподавания пилатеса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Pilates RCC Фото: пресс-служба Pilates RCC

Первая бутиковая студия пилатеса в Екатеринбурге Pilates RCC получила статус официального представителя международной школы BASI Pilates. Эксперты подтвердили соответствие студии в ЖК “Макаровский” высоким стандартам и требованиям в части площади, конфигурации, комплектации студии, а также профессиональной подготовки тренерского состава.

Соглашение о хостинге студии и статус официального представителя BASI Pilates подтверждает, что в студии Pilates RCC тренеры обладают необходимыми знаниями и практическим опытом для проведения эффективных занятий, обеспечивающих клиентам желаемый прогресс и достижение поставленных целей в пилатесе. Кроме того, студия Pilates RCC получила право проводить обучение и сертификацию тренеров (как сотрудников студии, так и внешних специалистов) по методике BASI и приглашать зарубежных преподавателей пилатеса для повышения квалификации тренеров.

Методика BASI (Body Arts and Science International) разработана признанным международным экспертом по пилатесу с более чем сорокалетним практическим опытом Раэлем Исаковицем. Данная методика представляет собой 12 блоков упражнений, совмещающих классические принципы, созданные Джозефом Пилатесом, и современные знания в области анатомии и физиологии. Она позволяет прорабатывать все тело за одно занятие. Для занятий по методике BASI используется большое оборудование для пилатеса с инновационной системой F2, которая значительно расширяет репертуар упражнений и дает возможность ювелирно адаптировать оборудование под каждого клиента.

Комментирует основательница Pilates RCC Татьяна Алтушкина: «С первого дня работы студии мы стремились не просто проводить тренировки, а популяризировать пилатес как уникальный инструмент улучшения здоровья и восполнения энергии. Мы задали себе высокую планку профессионализма тренеров и качества оборудования, и спустя год после открытия студии можно констатировать, что мы соответствуем этим высоким стандартам. Соглашение о хостинге студии и статус официального представителя BASI Pilates позволит нам значительно повысить уровень преподавания пилатеса и проведения тренировок для всего Уральского региона, что открывает перед поклонниками пилатеса новые возможности для возвращения природной функциональности тела, молодости и отличного самочувствия».

Студии, работающие по методу BASI Pilates, открыты в 96 странах мира. В России метод BASI ранее был представлен студиями в Москве и в Самаре. За три года существования официальной Академии BASI Pilates в России обучение в ней прошли порядка трехсот тренеров.

Комментирует официальный представитель BASI Pilates в России Мария Сиротопова: «Мы очень заинтересованы в том, чтобы наш бренд так же активно развивался в России, как в странах Европы и в Америке, потому что мы убеждены в его эффективности и в том, что он действительно может менять жизни людей. Открытие каждого филиала очень важно для нас; школа BASI Pilates имеет очень высокие стандарты, которым не все могут соответствовать, и мы очень трепетно и строго относимся к выбору студий-партнеров. Pilates RCC — пример по-настоящему качественного партнера: тренеры отучились в нашей Академии, студия оснащена высокотехнологичным оборудованием BASI Systems, и клиенты студии могут быть уверены, что найдут здесь качественные и эффективные занятия пилатесом. Теперь в студию Pilates RCC в Екатеринбурге будут приезжать на обучение тренеры из разных регионов России, и затем применять высокие стандарты пилатеса в своих городах, чтобы больше людей получили возможность изменить свое здоровье и жизнь к лучшему».

СПРАВКА Первая пилатес-студия RCC Pilates основана в 2023 году в Екатеринбурге. Бутиковый формат студии подразумевает камерность, эксклюзивность, эстетику, индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом его пожеланий и предпочтений, использование высококачественного оборудования и материалов, высококлассный сервис и квалификацию тренеров. Сегодня в команде Pilates RCC десять опытных профессиональных тренеров. В студии представлены около полутора десятков единиц высокотехнологичного специализированного оборудования BASI System, которое отличается широкими возможностями индивидуальной настройки каждого тренажера (угол наклона, сопротивление пружин) в соответствии с целями тренировки, уровнем подготовки и индивидуальным состоянием занимающегося. Студия Pilates RCC предлагает услуги индивидуальных, групповых и сплит-тренировок по пилатесу на оборудовании BASI и тренировок pilates mat, пилатес для беременных, детские тренировки по пилатесу и услуги эстетики тела и лица (RSL-скульптурирование, AROSHA-обертывание, прессотерапия, массаж в различных техниках).

https://vk.com/pilates_rcc

Пресс-служба RCC Pilates