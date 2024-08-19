В Прикамье повысят «губернаторскую» стипендию

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание поправки в региональный закон о дополнительных стипендиях для студентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Законопроектом предлагается увеличить размер дополнительной стипендии и повышенной дополнительной стипендии, а также изменить механизм ее предоставления. Так, размер дополнительной стипендии может быть увеличен до 6,5 тыс. руб. в месяц, повышенной дополнительной стипендии — до 12,7 тыс. руб. в месяц.

Напомним, для поощрения талантливых студентов в Пермском крае выплачивается «губернаторская» стипендия. Ее получают те, кто суммарно набрал более 225 баллов по трем предметам единого государственного экзамена. Кроме этого, первокурсники, поступившие на приоритетные для региона направления, получают повышенную дополнительную стипендию. Она назначается на конкурсной основе.

Депутаты рассмотрят поправки на сентябрьском пленарном заседании. В случае принятия законопроекта увеличенные стипендии студенты будут получать с 1 сентября 2025 года.