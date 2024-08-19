Татарстан принял первых 20 беженцев из Курской области.

В Татарстан в сопровождении медиков и работников соцзащиты на автобусах привезли 20 жителей Курской области. Ранее они прибыли специальным железнодорожным составом в Самару. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

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Среди прибывших жителей Курской области пожилые граждане, большей частью — маломобильные. Сотрудники МЧС помогли пожилым людям разместиться в учреждениях соцобслуживания Лениногорского и Нурлатского районов Татарстана.

Ранее из Татарстана в Курскую область отправили 60 тонн гуманитарной помощи.

Диана Соловьёва

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