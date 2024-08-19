«Провинциальные танцы» откроют сезон спектаклем «Кто мы, откуда, куда мы идем?»

Юбилейный 35-й сезон екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» откроет спектаклем хореографа Павла Глухова «Кто мы, откуда, куда мы идем?», сообщили в пресс-службе театра. Постановка будет показана трижды: 19, 20 и 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр "Провинциальные танцы"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Театр "Провинциальные танцы"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Постановка превратилась в исследование, манифест и поиск ответов на волнующие каждого из нас вопросы: будь то французский постимпрессионист, уральский стрит-арт художник или любой другой человек. Это спектакль-эволюция, который проходит путь от исторических перипетий и конфликтов до безудержного веселья, от призраков наших снов до трезвой реальности. Побеждает ли разум в борьбе с безумием или же утомляется и отступает?»,— говорится в расписании спектакля.

Несколько сцен из постановки «Кто мы, откуда, куда мы идем?» театр «Провинциальные танцы» показал в прошлом году в Историческом сквере в День города, когда отмечалось 300-летие Екатеринбурга.

Театр современной хореографии «Провинциальные танцы» основан в 1990 году в Екатеринбурге, как один из первых авангардных коллективов постперестроечной России. Художественный руководитель и хореограф — Татьяна Баганова. Театр несколько раз был отмечен премией «Золотая маска» за такие спектакли, как «Свадебка», «Кленовый сад», «После вовлеченности. Диптих. Часть 2», «Песня не про любовь», «Имаго-ловушка».

В 2022 году театру «Провинциальные танцы» было выделено здание кинотеатра «Колизей» (Первый городской театр 1843 года постройки). После нового года оно будет закрыто на реконструкцию.

Есуман Ислонова

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