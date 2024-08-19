Прибыль Уралмашзавода уменьшилась за год в шесть раз до 80,6 млн рублей

Чистая прибыль ПАО «Уралмашзавод» по РСБУ в январе-июне 2024 года снизилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как указано в отчетности компании, прибыль уменьшилась с 490,1 млн руб. до 80,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль ПАО «Уралмашзавод» по РСБУ в январе-июне 2024 года снизилась в шесть раз — с 490,1 млн руб. до 80,6 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Чистая прибыль ПАО «Уралмашзавод» по РСБУ в январе-июне 2024 года снизилась в шесть раз — с 490,1 млн руб. до 80,6 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом выручка предприятия за указанный период выросла с 13,5 млрд руб. до 15,8 млрд руб., себестоимость продаж — с 10,9 млрд руб. до 12,8 млрд руб. Рост валовой прибыли составил 13,8% — с 2,5 млрд руб. до 2,9 млрд руб.

Как следует из отчетности «Уралмашзавода», дебиторская задолженность на 30 июня текущего года составила 39,5 млрд руб., в то время как в конце декабря прошлого года — 38 млрд руб., а по данным на 31 декабря 2022 года — 26,5 млрд руб.

Кредиторская задолженность предприятия выросла с 12,8 млрд руб. в декабре 2022 года до 25,9 млрд руб. на 30 июня. Отмечается, что в конце декабря прошлого года она составляла 20,8 млрд руб.

ПАО «Уралмашзавод» входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс». Занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.

Анастасия Таначева

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